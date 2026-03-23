Τέμπη: Η ώρα της δικαιοσύνης για τη σιδηροδρομική τραγωδία – 36 κατηγορούμενοι απέναντι στους συγγενείς των 57 θυμάτων

Η ώρα της δικαιοσύνης για το σοκαριστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι εδώ. Η ώρα της κρίσης στη Λάρισα για τους 36 κατηγορούμενους που για πρώτη φορά θα σταθούν απέναντι από τους συγγενείς των 57 αδικοχαμένων ανθρώπων και τους επιζώντες από την τραγωδία, έφτασε.

Όλα τα βλέμματα, όλοι οι δημοσιογραφικοί προβολείς πέφτουν στο ειδικά διαμορφωμένο δικαστήριο για τη δίκη των Τεμπών που θα στεγάσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο και θα δικάσει την υπόθεση της μεγαλύτερης εθνικής τραγωδίας των τελευταίων ετών.

Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Γαιόπολις, που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γίνεται από σήμερα το νέο τοπόσημο για τους χαροκαμένους συγγενείς των 57 νεκρών και τους επιζώντες τραυματίες που διεκδικούν απονομή δικαιοσύνης και λογοδοσία των υπευθύνων.

«Αστακός» το Γαιόπολις

Εδώ και μέρες, το Γαιόπολις είναι απροσπέλαστο για το κοινό και τους φοιτητές και φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις νυχθημερόν. Τα προηγούμενα 24ωρα μεταφέρθηκαν στην αίθουσα ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη διαμόρφωση του δικαστηρίου και των δύο βοηθητικών χώρων που έχουν προβλεφθεί από τη Διοίκηση του Εφετείου Λάρισας.

Η βασική αίθουσα, η αίθουσα συνεδριάσεων του δικαστηρίου δηλαδή, είναι χωρητικότητας περίπου 500 ατόμων και έχει επιφάνεια 283,75 τ.μ. Θα αποτελεί την κύρια αίθουσα, που θα φιλοξενεί τη δικαστική έδρα, τα έδρανα των δικηγόρων, των κατηγορουμένων, και θέσεις για το κοινό. Επίσης για τη δίκη, ορίστηκε δεύτερη βοηθητική αίθουσα συνολικής επιφάνειας 109,57 τ.μ., για περίπου 200 άτομα, συγγενείς, κοινό και δημοσιογράφους, όπου έχουν τοποθετηθεί δύο οθόνες, προκειμένου να παρακολουθούν τι συμβαίνει στην κύρια αίθουσα, όσοι δε χωρούν σε αυτή. Ο τρίτος χώρος είναι πολύ μικρότερος, 83 τ.μ., ενώ η αποκαλούμενη στο σχεδιάγραμμα, ως αίθουσα τύπου των… όλων κι όλων 17 τ.μ. είναι μόνο για να φορτίζουν οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ τα κινητά τους και να ακουμπούν τον εξοπλισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει προβλεφθεί ειδική διαπίστευση για εκπροσώπους τύπου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευσή τους εντός και εκτός δικαστηρίου, εκτός και αν κατά την αυριανή είσοδο στο προαύλιο του ειδικά διαμορφωμένου δικαστηρίου, η Αστυνομία, καταχωρίσει όσους μπαίνουν στο δικαστήριο, με ειδικά ταμπελάκια, ανάλογα με την ιδιότητά τους. Αντίστοιχο μοντέλο, είχε ακολουθηθεί από την Ελληνική Αστυνομία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, όπου όποιος έμπαινε στο δικαστήριο, έδινε ταυτότητα, έπαιρνε το αντίστοιχο ταμπελάκι (κοινό, δημοσιογράφος, δικηγόρος κτλ.) καθώς και οδηγίες για το που μπορεί να καθίσει μέσα στη δικαστική αίθουσα. Από διαφορετική είσοδο του κτιρίου, έχει σχεδιαστεί να γίνει η είσοδος των δικαστών στο δικαστήριο.

Πάντως, βάσει των εκτιμήσεων της Αστυνομίας, αλλά και βάσει των ανακοινώσεων φορέων, οργανώσεων, συλλογικοτήτων, για συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της εμβληματικής δίκης, αναμένονται στο Γαιόπολις χιλιάδες κόσμου, που φυσικά θα είναι αδύνατο να προσεγγίσουν το εσωτερικό του κτιρίου.

Οι αριθμοί της δίκης

Εκτός από κεφαλαιώδους αξίας διαδικασία, η δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, είναι και μία από τις πλέον πολυπρόσωπες των τελευταίων ετών, γεννώντας μια τεράστια πρόκληση για την ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να καταφέρει να φέρει σε πέρας μια τόσο σοβαρή, δύσκολη, πολυπαραγοντική και συναισθηματικά τόσο πολύ φορτισμένη υπόθεση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απονέμοντας το δίκαιο και αποκαθιστώντας το αίσθημα δικαίου στην ελληνική κοινωνία.

36 άτομα μοιράζονται το εδώλιο του κατηγορουμένου για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που συντάραξε την ελληνική κοινωνία. Είναι οι 3 σταθμάρχες που είχαν βάρδια το μοιραίο βράδυ στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 11 υπεύθυνοι τμημάτων του ΟΣΕ, 16 πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ΡΑΣ, δύο Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το βαρύ κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο και σειρά πλημμεληματικών πράξεων. Οι δύο πρώην υψηλόβαθμοι της Hellenic Train βαρύνονται μόνο με τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης μεγάλου αριθμού ανθρώπων από αμέλεια και της απλής σωματικής βλάβης. Τέλος, η υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ και κατηγορείται ότι ενέκρινε τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Το κλητήριο θέσπισμα που εστάλη στους 36 κατηγορούμενους και περιγράφει το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, αριθμεί 1267 σελίδες!

352 μάρτυρες- Περισσότεροι από 250 δικηγόροι

Οι αριθμοί της δίκης είναι αμείλικτοι. 352 μάρτυρες έχουν λάβει ειδοποιητήριο κλήσης από το δικαστήριο για να παραστούν και να καταθέσουν τις γνώσεις τους για το πολύνεκρο δυστύχημα που βύθισε στο πένθος μια ολόκληρη χώρα. Οι 230 είναι συγγενείς των νεκρών και τραυματίες, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά το στάδιο της ανάκρισης για την υπόθεση. Ανάμεσα στους μάρτυρες, συγκαταλέγονται πραγματογνώμονες, τα πορίσματα των οποίων περιλαμβάνονται στην τεράστια δικογραφία που καταλαμβάνει ψηφιακό χώρο 2 terra byte, ή αλλιώς 60.000 σελίδες ή αλλιώς ένα ολόκληρο δωμάτιο και μετακινείται μόνο με φορτηγό! Βεβαίως και από τις δύο πλευρές των δικηγόρων, αναμένεται εξαρχής το ζήτημα να προστεθούν στον αρχικό κατάλογο πολλοί νέοι μάρτυρες και κυρίως τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν εκπονήσει τεχνικές εκθέσεις για λογαριασμό των οικογενειών θυμάτων.

Τουλάχιστον σε 250 υπολογίζονται οι δικηγόροι, όπου οι συντριπτικά περισσότεροι εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων και οι υπόλοιποι τους 36 κατηγορούμενους. Ο αριθμός των δικηγόρων είναι πολύ μεγάλος, γιατί πέρα από το πλήθος των συγγενών και των τραυματιών που θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ο κάθε ένας από αυτούς, αναμένεται να διορίσει και συνεργάτες, καθώς η δίκη θα διεξάγεται επί μακρόν και οι περισσότεροι εξ’ αυτών είναι εκτός Λάρισας. Τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν είτε πολιτικώς ενάγοντες, είτε κατηγορούμενους είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ξεχωριστή δήλωση παράστασης από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Ξεχωριστή εκπροσώπηση στη δίκη θα έχει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, όπου αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απονομή δικαίου για τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας. Καθόλου τυχαία λοιπόν επελέγησαν ως εκπρόσωποι της Ολομέλειας να παρασταθούν στη δίκη δύο… βαριά πυροβολικά της δικηγορίας, ο πρώην Πρόεδρος της Ολομελείας και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, αλλά και ο πρώην Αντιπρόεδρος ΔΣΑ, Θεόδωρος Μαντάς. Το τρίτο μέλος της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ολομέλεια Δικηγόρων, είναι η Λαρισαία δικηγόρος Μαρία Δημόκα.

Η σύνθεση του δικαστηρίου

Τέσσερις γυναίκες και τρεις άνδρες απαρτίζουν την «καυτή» δικαστική έδρα. Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας αναδείχθηκε η κ. Γεωργία Στεφανίδου. Αναπληρωματική Πρόεδρος ορίστηκε η κ. Ιωάννα Κοσίνα. Εισαγγελέας της δίκης θα είναι η κ. Αγγελική Κουρινιώτη, η οποία έχει για χρόνια υπηρετήσει στο Οικονομικό έγκλημα, και έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Αναπληρωτής εισαγγελέας ορίστηκε ο κ. Φίλιππος Καρατσίδης. Πάρεδροι του δικαστηρίου ορίστηκαν ο Δημήτρης Χριστόπουλος και ο Χρυσοβαλάντης Λέτσιος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος, επελέγη η Εφέτης κ. Μαρία Τσάνα. Ο λόγος ορισμού αναπληρωματικών μελών, τόσο για τη διεύθυνση της δίκης, όσο και για τη θέση του εισαγγελέα, αλλά και στα τακτικά μέλη του δικαστηρίου είναι η κρισιμότητα της υπόθεσης και η μεγάλη διάρκεια εκδίκασης αυτής, η οποία εκτιμάται τουλάχιστον στα δύο έτη.