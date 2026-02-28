Τέμπη: Μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο «χάρτης» των συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα (11 π.μ.) θα γίνουν προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία όπως στην πλατεία Ομονοίας και στα Προπύλαια.

Την ίδια ώρα, συλλαλητήριο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και μαθητές να προγραμματίζουν στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

Στην Πάτρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ.

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στον Αλμυρό, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Δράμα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Θάσο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα

Στο Κιλκίς, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στην Λαμία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου

Στην Λέρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου

Στην Λευκάδα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στην Λήμνο, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας

Στην Λιβαδειά, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στην Ξάνθη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στον Πολύγυρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία

Στην Σαντορίνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου.