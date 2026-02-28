Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε»

«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει»
Κυριακος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ανάρτηση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στην ανάρτησή του για τα Τέμπη στο κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες με τρόπο αυστηρό αλλά και αμερόληπτο στην δίκη που είναι να ξεκινήσει τον Μάρτιο. 

Ο πρωθυπουργός, καλεί τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη και να είναι ενωμένοι απέναντι σε όσους έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την τραγωδία αυτή και διέσπειραν, ψέματα, φήμες και σενάρια, όπως αναφέρει. 

Όλη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

 

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
87
51
46
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγινε δεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ενημέρωσε για την πρόοδο στις σχέσεις με την Ελλάδα
Η πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε ακόμη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 9
Συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας, στην Ουάσιγκτον
Η συνάντηση εντάσσεται στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ - Στο επίκεντρο, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Γεραπετρίτης και Ρήγας
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής το πόρισμα
Το επέδωσαν στον Νικήτα Κακλαμάνη ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος και η γραμματέας Ιωάννα Λιτρύβη - Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές
Πόρισμα Εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ σε Νικήτα Κακλαμάνη
Newsit logo
Newsit logo