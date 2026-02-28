Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε»

Ανάρτηση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στην ανάρτησή του για τα Τέμπη στο κοινό αίτημα για δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες με τρόπο αυστηρό αλλά και αμερόληπτο στην δίκη που είναι να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Ο πρωθυπουργός, καλεί τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη και να είναι ενωμένοι απέναντι σε όσους έσπευσαν να εκμεταλλευθούν την τραγωδία αυτή και διέσπειραν, ψέματα, φήμες και σενάρια, όπως αναφέρει.

Όλη η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.

Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.