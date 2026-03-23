Τέμπη: Να διασφαλίσει η Πολιτεία τους όρους δίκαιης δίκης, ζητούν οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων

Την άμεση λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ζητεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά την έναρξη της διαδικασίας στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος υπογραμμίζει ότι η δίκη για τα Τέμπη «αφορά όλη την ελληνική κοινωνία» και ότι η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης συνιστούν κοινό αίτημα. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ήδη από την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας διαπιστώθηκε πως η αίθουσα που επελέγη δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και για την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων κάνουν λόγο για εικόνα που «προσβάλλει όλους», συνδέοντας ευθέως τις συνθήκες που επικράτησαν με την ανάγκη διασφάλισης των όρων μιας δίκαιης δίκης. Στο ίδιο πλαίσιο, γνωστοποιούν ότι η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με τη διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας, στην οποία εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι παράγοντες της διαδικασίας.

Καταλήγοντας, το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει «άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα», ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδος μιας δίκης με ιδιαίτερο θεσμικό και κοινωνικό βάρος, η οποία παρακολουθείται με αυξημένο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη.