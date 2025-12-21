Τέμπη: Ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής μιλούν για τα αιτήματα εκταφής των παιδιών τους – «Δεν καθυστερούμε εμείς τη διαδικασία»

Το ζήτημα της εκταφής των σορών των νεκρών από την τραγωδία στα Τέμπη, προβληματίζει 9 οικογένειες που έχουν υποβάλει αντίστοιχα αιτήματα, με την διαδικασία ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί παρά τις πιέσεις των συγγενών, με τον Πάνο Ρούτσι να πραγματοποιεί για αρκετές ημέρες ακόμη και απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής είναι δύο από τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στο δυστύχημα των Τεμπών. Οι δύο άντρες μιλούν στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» για τα αιτήματα εκταφής που έχουν υποβάλει οι οικογένειες και την εξέλιξή τους.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στη δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, αλλά και με τον αιφνιδιαστικό έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο θυμάτων των Τεμπών.

Αυτό που ζητούν οι οικογένειες είναι να γίνει η εκταφή με βάση το πρωτόκολλο της Interpol. Επίσης, ζητούν χημικές, βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις ενώ επιθυμούν να λάβουν δείγματα και οι δικοί τους τεχνικοί σύμβουλοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Εισαγγελία της Λάρισας έχει ήδη υποβληθεί υπόμνημα και εξετάζεται. Ωστόσο, η απάντηση είναι πως η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορεί να διεξαχθεί από την Ελληνική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συγγενείς των θυμάτων λένε πως εάν δεν τηρηθούν όσα εκείνοι επιθυμούν, όπως το να γίνει η εκταφή με βάση το πρωτόκολλο της Interpol, τότε θα αλλάξουν στάση, και δεν θέλουν να γίνει εκταφή, εάν αυτή είναι να γίνει «για τα μάτια του κόσμου».

Ο Πάνος Ρούτσι, αναφερόμενος στο αίτημα εκταφής της σορού του παιδιού του, είπε πως στις 7 Δεκεμβρίου έληξε η απεργία πείνας που έκανε γιατί δέχτηκαν τα αιτήματά του, και ένα μήνα μετά ήρθε εντολή από ΑΤ Περάματος να δηλώσουν τις εξετάσεις.

«Πήγαμε τις δηλώσαμε. Εμείς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τα εργαστήρια εδώ. Κάποιες εξετάσεις δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εδώ. Εμείς περιμένουμε την Εισαγγελία να ορίσει ιατροδικαστή. Από τη στιγμή που θα ορίσει ιατροδικαστή πρέπει να δούμε αν θα τον δεχτούμε και θα βάλουμε και δικούς μας τεχνικούς συμβούλους. Εμείς τους έχουμε βρει τους τεχνικούς συμβούλους. Άρα δεν καθυστερούμε εμείς τη διαδικασία εκταφής, εμείς περιμένουμε τη Δικαιοσύνη να ορίσει ιατροδικαστή».

«Είχαμε πει από την αρχή, από όταν ξεκίνησε ο Πάνος την απεργία, ότι θα έλεγαν ναι εφόσον θα είχαν εξασφαλίσει το να διαχειριστούν το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Δεν έχουν βρει τρόπο ακόμα να διαχειριστούν αυτά που θα προκύψουν από τις χημικές εξετάσεις. Τότε θα επιτρέψουν να προχωρήσουν», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής.

Ο Ηλίας Παπαγγελής μίλησε και για την προαναγγελία νέου κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

«Έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να μάθουμε τα αν και τα γιατί και παντού βρίσκουμε εμπόδια. Στην Ελλάδα δεν βοηθάει κανείς να λυθεί αυτό το ζήτημα. Στην Ευρώπη το ίδιο. Έχει γίνει 1,5 χρόνο η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, μέχρι και προσφυγή στον ΟΗΕ έγινε. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πως για να λύσει κάποιο πρόβλημα πρέπει να είναι κοντά στην εξουσία».

«Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια. Βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Φλωρίδης και λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν μπορείς να φέρεσαι σε ένα γονιό που έχει χάσει το παιδί του με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Πάνος Ρούτσι.

Απαντώντας σε ερώτηση για την έφοδο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών ο Ηλίας Παπαγγελής είπε: «Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, σε κάνουν όσους ελέγχους θέλουν. Εκτός αν θέλουν να μας βαφτίσουν και εμάς εγκληματική οργάνωση. Ας κάνουν τον έλεγχό τους και να μας πούνε τι βρήκαν».