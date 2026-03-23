Τέμπη: Πανοραμικά πλάνα του newsit.gr από drone έξω από τον χώρο που διεξάγεται η δίκη

Φρούριο θυμίζει η περιοχή γύρω από το συνεδριακό κέντρο Γαιόπολις στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που θα διεξαχθεί η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών όπως φαίνεται σε βίντεο από drone του newsit.gr.

Από νωρίς έξω από το Γαιόπολις που θα διεξαχθεί η δίκη των Τεμπών υπάρχει πλήθος κόσμου. Στο βίντεο του newsit.gr με πανοραμικά πλάνα διακρίνονται τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας με τις κλούβες των ΜΑΤ να έχουν παραταχθεί έξω από το προαύλιο του συνεδριακού κέντρου.

Κόσμος με πανό έχει συγκεντρωθεί απ΄έξω για να δηλώσει την συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων ζητώντας δικαιοσύνη.

Ομάδα φοιτητών μάλιστα έγραψε στον δρόμο τα ονόματα των 57 θυμάτων μια κίνηση ανάλογη με αυτή που έχει γίνει στο Σύνταγμα μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.