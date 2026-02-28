Ελλάδα

Τέμπη: Πλήθος κόσμου στα συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις – Live εικόνα από το Σύνταγμα

Συγκλονίζουν οι ομιλίες των συγγενών των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. «Ζητάμε μόνο ένα πράγμα. Δικαιοσύνη»
Κώστας Χάλκος , Βασίλης Σακουλέβας , Κλαούντιο Σούμπασι , Άγγελος Λαμπίδης

Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν στα συλλαλητήρια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της χώρας, με τα οποία τιμάται η μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σήμερα Σάββατο (28.2.26). Σωματεία και εργατικά κέντρα έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία με κύρια αιτήματα τη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές για δημόσιες, ασφαλείς μεταφορές και δικαιοσύνη. Η σημερινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Live όλες οι εξελίξεις.

13:22 | 28.02.2026
Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό
13:22 | 28.02.2026
13:22 | 28.02.2026
13:19 | 28.02.2026
Το σακίδιο με τα μπουκάλια βενζίνης που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας
13:13 | 28.02.2026
ΕΛ.ΑΣ: 15.000 πολίτες στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη - 5 συλλήψεις

Δεκαπέντε χιλιάδες συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την Αστυνομία. Η οποία προχώρησε σε 21 προσαγωγές εκ των οποίων οι πέντε έγιναν συλλήψεις, μία για πυρσό και οι υπόλοιπες τέσσερις για κροτίδες.

13:13 | 28.02.2026
13:12 | 28.02.2026
13:10 | 28.02.2026
13:07 | 28.02.2026
13:01 | 28.02.2026

REUTERS/Louisa Gouliamaki

12:59 | 28.02.2026
Στο βήμα η Μιρέλα Ρούτσι: «Οι εκταφές θα γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια»

«Οι εκταφές να γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια και όχι να γίνουν στατιστικά στοιχεία τα παιδιά μας», είπε στην ομιλία της η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη.

12:59 | 28.02.2026
Συλλαλητήριο στα Γιάννενα
Τέμπη: Μεγάλα συλλαλητήρια σε Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη και Λάρισα – «Δικαίωση» ζητάνε οι πολίτες
Πόλεις της επαρχίας μπαίνουν στη «μάχη» και διαδηλώνουν τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα
12:58 | 28.02.2026
128 οι προσαγωγές στο Σύνταγμα
12:57 | 28.02.2026
Βρέθηκε σακούλα με μπουκάλια βενζίνης

Σακούλα με επτά - οκτώ μπουκάλια βενζίνης βρήκαν οι αστυνομικοί στην Ερμού.

12:56 | 28.02.2026

Πολίτες πηγαίνουν στη Μαρία Καρυστιανού και της λένε «μέχρι τέλος μαζί σου».

12:54 | 28.02.2026
Χιλιάδες κόσμου και στη Θεσσαλονίκη
12:51 | 28.02.2026
Τρεις συλλήψεις και 96 προσαγωγές στην Αθήνα
12:49 | 28.02.2026
ΕΛ.ΑΣ: 20.000 διαδηλωτές στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται για το συλλαλητήριο 20.000 πολίτες.

12:46 | 28.02.2026
Εικόνες από το τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη
12:45 | 28.02.2026
12:42 | 28.02.2026
Απόσπασμα από τη συγκλονιστική ομιλία του Θεόδωρου Ελευθεριάδη
12:39 | 28.02.2026
12:35 | 28.02.2026
12:33 | 28.02.2026
Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα
12:32 | 28.02.2026
Στο βήμα ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης που έχασε τη μητέρα του στα Τέμπη
12:31 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

12:31 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

12:29 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

12:27 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

12:26 | 28.02.2026
67 προσαγωγές της Αστυνομίας στο Σύνταγμα
12:23 | 28.02.2026
12:20 | 28.02.2026

Στο βήμα ο Βασίλης Χατζηχαράλαμπους, πατέρας θύματος στα Τέμπη.

12:19 | 28.02.2026
Μεγάλα τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - 8.000 διαδηλωτές στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο Σύνταγμα βρίσκονται 8.000 πολίτες ενώ στη Θεσσαλονίκη 4.000.

12:18 | 28.02.2026
67 προσαγωγές στην Αθήνα
12:16 | 28.02.2026
12:14 | 28.02.2026
Η Κλέλια Ρένεση άνοιξε τη συγκέντρωση στην Αθήνα
12:09 | 28.02.2026
Φωτογραφίες με δύο από τα θύματα των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη
12:04 | 28.02.2026
Στο βήμα ο πρόεδρος Συλλόγου Τεμπών Παύλος Ασλανίδης: «Ζητάμε μόνο ένα πράγμα, Δικαιοσύνη»
11:59 | 28.02.2026
Ενός λεπτού σιγή στο Σύνταγμα - Ξεκίνησαν οι ομιλίες
11:58 | 28.02.2026
Συλλαλητήριο για τα Τέμπη και στην Πάτρα
11:57 | 28.02.2026
Συγγενείς των θυμάτων στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα
11:55 | 28.02.2026
Μιρέλα Ρούτσι: Μας κήρυξαν πόλεμο, μας κοροϊδεύουν, θα παλέψουμε όλοι για να μπουν φυλακή

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση έκανε η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις, από το Σύνταγμα, ανήμερα της επετείου των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

«Τρία χρόνια για εμάς είναι σαν τρεις ώρες, τρία λεπτά, σα να ήταν χθες. Κάθε μέρα πλέον δεν έχουμε αγώνα, έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο. Πόλεμο τον οποίο κήρυξαν αυτοί με τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους. Μας αντιμετωπίζουν σαν ένα τίποτα. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας» δήλωσε αρχικά και προσέθεσε:

«Εδώ θα είμαστε, κάθε μέρα, όλοι, και θα παλέψουμε για τα παιδιά μας. Όλοι μας έχουμε δύναμη, ο αγώνας τώρα ξεκινάει, γιατί οι δίκες τώρα είναι μπροστά μας. Είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν είναι δίκες απλά, είναι στημένες δίκες. Δεν υπάρχει η κατηγορία που πρέπει. [...] Θα παλέψουμε όλοι για να μπουν στη φυλακή. Είναι απαράδεκτο εδώ καια τρία χρόνια τώρα όλοι να κάνουν τη ζωή τους ελεύθερα, ανεπηρέαστα και συνεχίζουν σα να μην έχει συμβεί τίποτα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σαν κοινωνία δυνατοί. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη, είναι το πώς μας διαχειρίζονται σαν κοινωνία, σαν ανθρώπους. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, όρθιοι και να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας».

11:54 | 28.02.2026
Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη

Συγκεντρώσεις σε πάνω από 80 περιοχές, πραγματοποιούνται σήμερα, για την τρίτη, «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Πέρα από τις κινητοποιήσεις, το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο από το πρωί στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εκεί, από νωρίς συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά και αφήνουν ένα λουλούδι.

11:53 | 28.02.2026
11:53 | 28.02.2026
11:53 | 28.02.2026
11:53 | 28.02.2026
11:53 | 28.02.2026
11:52 | 28.02.2026
11:52 | 28.02.2026
11:50 | 28.02.2026
Πλήθος κόσμου και στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης
11:48 | 28.02.2026
Συγκλονιστικό βίντεο - Συγκινημένος ιερέας στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

«Είναι τα παιδιά μας, να πληρώσουν οι υπεύθυνοι», δήλωσε.

11:45 | 28.02.2026
Παύλος Ασλανίδης: Θέλουμε ανάσα για τη Δικαιοσύνη για να λάμψει η αλήθεια
11:42 | 28.02.2026
Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο για τα Τέμπη / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
11:40 | 28.02.2026
Το συγκινητικό μήνυμα πλακάτ στο Σύνταγμα
11:36 | 28.02.2026
Δηλώσεις της Ελένης Βασάρα μητέρας της Αγάπης Τσακλίδου στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη
11:35 | 28.02.2026
Πανό στο Σύνταγμα
Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
11:34 | 28.02.2026
Εικόνα από τη Θεσσαλονίκη
11:33 | 28.02.2026
11:31 | 28.02.2026
11:30 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

11:28 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

11:25 | 28.02.2026
Φέιγ βολάν στο Σύνταγμα
11:24 | 28.02.2026
11:22 | 28.02.2026
11:19 | 28.02.2026
11:19 | 28.02.2026
11:19 | 28.02.2026
11:19 | 28.02.2026
11:18 | 28.02.2026
11:16 | 28.02.2026
11:14 | 28.02.2026
Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη πριν την έναρξη του συλλαλητηρίου
11:13 | 28.02.2026
Τέσσερις προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη

Σε τέσσερις προσαγωγές στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, πριν το συλλαλητήριο.

11:12 | 28.02.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του συλλαλητηρίου

Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την Τροχαία έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

11:11 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

11:10 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

11:07 | 28.02.2026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

11:06 | 28.02.2026
11:03 | 28.02.2026
11:02 | 28.02.2026
10:59 | 28.02.2026
10:59 | 28.02.2026
10:53 | 28.02.2026
10:51 | 28.02.2026
10:49 | 28.02.2026
Ο «χάρτης» των συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα (11 π.μ.) θα γίνουν προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία όπως στην πλατεία Ομονοίας και στα Προπύλαια.

Την ίδια ώρα, συλλαλητήριο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, με φοιτητές και μαθητές να προγραμματίζουν στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Συλλαλητήρια αναμένονται και στις παρακάτω πόλεις:

Στην Πάτρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου.
Στη Λάρισα, στις 12 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία και μεγάλη συναυλία στις 7 μ.μ.
Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία
Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο
Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο
Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο
Στον Αλμυρό, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο
Στην Άμφισσα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ησαΐα
Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο
Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου
Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου
Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου
Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ
Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία
Στην Δράμα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες
Στην Ελασσόνα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στη Ζάκυνθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίου Μάρκου
Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου
Στο Ηράκλειο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
Στην Θάσο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα
Στην Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
Στην Ιεράπετρα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Ικαρία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ευδήλου
Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία
Στην Καβάλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Καλαμάτα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο
Στην Καρδίτσα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
Στην Καστοριά, στις 12 το μεσημέρι στην Αντιπεριφέρεια
Στην Κατερίνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Κέρκυρα, στις 12 το μεσημέρι στην Πόρτα Ριάλα
Στο Κιλκίς, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ειρήνης
Στην Κοζάνη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
Στην Κόρινθο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Περιβολάκια
Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας
Στην Λαμία, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πάρκου
Στην Λέρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πλατάνου
Στην Λευκάδα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγ. Μηνά
Στην Λήμνο, στις 12 το μεσημέρι στο λιμάνι της Μύρινας
Στην Λιβαδειά, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία
Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
Στη Μυτιλήνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σαπφούς
Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία
Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου
Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου
Στην Ξάνθη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Ορεστιάδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στον Πολύγυρο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)
Στο Ρέθυμνο, στις 12 το μεσημέρι πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη
Στη Ρόδο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Δημαρχείου
Στη Σάμο, στις 12 το μεσημέρι στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
Στην Σαντορίνη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία των Φηρών
Στις Σέρρες, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευθερίας
Στη Σητεία, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στη Σκόπελο, στις 12 το μεσημέρι στην παραλία
Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)
Στη Σπάρτη, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στα Τρίκαλα, στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία
Στην Τρίπολη, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Πετρινού
Στην Φλώρινα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Μόδη
Στους Φούρνους, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία
Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων
Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς
Στη Χίο, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Βουνακίου.

10:47 | 28.02.2026
Η Ελένη Μιχαηλίδη που επέβαινε στο τελευταίο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας
10:47 | 28.02.2026
10:46 | 28.02.2026
10:46 | 28.02.2026
10:43 | 28.02.2026
9 προσαγωγές μέχρι στιγμής στο κέντρο της Αθήνας
10:43 | 28.02.2026
Κυριακος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε, θυμόμαστε και διδασκόμαστε»
«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει»
10:42 | 28.02.2026
10:39 | 28.02.2026
Ο Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα
10:38 | 28.02.2026
Τρία χρόνια από τα Τέμπη

Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αλλά και όλες τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

