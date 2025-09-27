Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι

Λιποθυμικό επεισόδιο είχε έξω από τη Βουλή ο Δημήτρης Οικονομόπουλος ο οποίος συμμετέχει στην απεργία πείνας, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, μετά από 10 ημέρες που κάνει απεργία πείνας για τα θύματα των Τεμπών, λιποθύμησε μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι ελεγχόμενη και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Είχαμε ένα λιποθυμικό επεισόδιο έξω από την Βουλή. Μετά από 10 μέρες που κάνει απεργία πείνας, λποθύμησε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που συντροφεύει τον Πάνο Ρούτσι στον αγώνα του. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. pic.twitter.com/IR7PzgLxy0 — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) September 26, 2025

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος δεν είναι συγγενής θύματος των Τεμπών αλλά θέλησε να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι και να κάνουν από κοινού απεργία πείνας, διεκδικώντας την άμεση εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό των θυμάτων.