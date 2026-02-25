Ελλάδα

Τέμπη: Τρισάγιο για τα 57 θύματα – Μαθητές και συγγενείς ένωσαν τις προσευχές τους για τα 3 χρόνια από την τραγωδία

Νωρίτερα, μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες άφησαν λουλούδια και αρκουδάκια, στο σημείο της τραγωδίας
Ιερείς

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι (25.02.2026) το τρισάγιο για τα 57 θύματα των Τεμπών, στο σημείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν τα 2 τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Μαθητές, σύλλογοι και κάτοικοι του οικισμού που βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά από το σημείο όπου έγινε η τραγωδία των Τεμπών, ένωσαν τις προσευχές τους για τους 57 συνανθρώπους, που πλέον δεν είναι κοντά μας.

Ανάμεσα σε αυτούς και κάποιοι από τους συγγενείς των θυμάτων, που ακόμη ζητούν δικαίωση για τον θάνατο των αγαπημένων τους.

tsisagio tempi

Νωρίτερα, μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στα 57 θύματα.

tempi mnhmeio

tempi mnhmeio

Αφού άφησαν λουλούδια, κεριά και αρκουδάκια στις 57 ελιές που φυτεύτηκαν για την μνήμη των νεκρών, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς αλλά και πανό με τη λέξη «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Ελλάδα
11
