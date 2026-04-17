Θανατηφόρο τροχαίο στην Αργολίδα: Νεκρός 35χρονος από σύγκρουση μηχανών – Στο νοσοκομείο ένας 16χρονος

Το δυστύχημα έγινε στο Τολό Αργολίδας έξω από το Δημοτικό σχολείο της περιοχής
Φωτό argolika.gr

Ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο εκτυλίχθηκε στην Αργολίδα, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα από το τροχαίο να σκοτωθεί ένας 35χρονος και να τραυματιστεί ένας 16χρονος.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη μετά τις 10 τη νύχτα της Πέμπτης (16/4/2026) στο Τολό Αργολίδας έξω από το Δημοτικό σχολείο της περιοχής όταν οι μηχανές συγκρούστηκαν μετωπικά.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο του Άργους.

Ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του και ο 16χρονος οδηγός της άλλης μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

