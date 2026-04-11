Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα: 3χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση ταξί με αυτοκίνητο

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες
Φωτό proininews.gr

Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/2026) στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, με θύμα ένα 3χρονο παιδάκι που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, το τροχαίο στην Καβάλα έγινε αμέσως μετά το Παλαιοχώρι και πριν τη Νικήσιανη, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ταξί με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστηχήματος.

