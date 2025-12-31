Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Θεοδώρους: Οδηγός έπεσε στις μπάρες της εθνικής οδού

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα
Τροχαίο
Τροχαίο στους Αγίους Θεοδώρους

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στις 15.30 εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε κατεύθυνση προς την Κόρινθο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού στους Αγίους Θεοδώρους, και να χάσει τη ζωή του.

Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο. 

Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο υπήρχαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Έκλεισαν η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
334
230
149
104
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου δύο αδερφών από φωτιά στη Ναύπακτο το 2024 - Οι ομοιότητες με την υπόθεση του Κολωνακίου
Είχε θεωρηθεί ότι ο 84χρονος είχε βάλει φωτιά, απελπισμένος με την κατάσταση υγείας της αδερφής του - Οι τοξικολογικές έδειξαν ότι είχε πάρει ηρεμιστικά χωρίς συνταγογράφηση - Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Περιπολικό
Αγρότες σε ρήξη «έσπασαν» το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια – Νέα κινητοποίηση με τρακτέρ στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Αγρότες που διαφώνησαν, πήραν τα τρακτέρ τους και μεταφέρθηκαν στο μπλόκο της Τρίγλιας, καταγγέλλοντας παρασκηνιακές διεργασίες με την κυβέρνηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών
Αποχώρηση τρακτέρ από αγρότες της Χαλκιδικής, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα "Πράσινα Φανάρια", κοντά στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης 25
Τι είναι τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και πως συμβάλουν στην προστασία των ζώων
Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο τα αθόρυβα πυροτεχνήματα και την υιοθέτησή τους κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων
Πυροτεχνήματα
«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο
Όπως τόνισε, ο 19χρονος βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος
Ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε σε άσκηση του στρατού στη Ρόδο
11
Newsit logo
Newsit logo