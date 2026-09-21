Ελλάδα

Φωτιά στη Σητεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώθηκαν 6 οικισμοί – Βίντεο από την πύρινη καταστροφή

Οι φλόγες έφτασαν μία «ανάσα» από το χωριό Καρύδι που σώθηκε τελευταία στιγμή καθώς οι άνεμοι άλλαξαν πορεία
Ανανεώθηκε πριν 27 λεπτά
Φωτιά στη Σητεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώθηκαν 6 οικισμοί – Βίντεο από την πύρινη καταστροφή
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Εξαιρετικά δύσκολη αποδείχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της τεράστιας φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή (20.09.2026) στο Λασίθι και συγκεκριμένα κοντά στη Σητεία. Η Πολιτική Προστασία δεν σταμάτησε να στέλνει μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση περιοχών ενώ οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνος, στη Σητεία και πλέον φαίνεται πως είναι σε ύφεση. Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη να την περιορίσουν έγκαιρα, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Το μέτωπο έφτασε να καίει σε ακτίνα 2 χλμ.

Η φωτιά αρχικά ξεκίνησε να κινείται προς την πλευρά του Καρυδίου με αποτέλεσμα να σταλεί το πρώτο 112 για εκκένωση.

Ακολουθήσαν οι εκκενώσεις ακόμα 5 περιοχών: Ζάκρος, Κελλάρια, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κλησίδι.

Το τελευταίο μήνυμα από το 112 στάλθηκε 20 λεπτά πριν τις 12:00 τα μεσάνυχτα.

Η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στο Καρύδι, με τις εικόνες από το μέτωπο να προκαλεί θλίψη.

Στη μάχη για την κατάσβεση παλεύουν 78 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 26 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες, ενώ στο μέτωπο βρίσκεται και η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ.

Ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης ανέφερε πως πρόκειται για δύσκολο μέτωπο καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 5 μποφόρ.

Για την πλήρη κατάσβεση του μετώπου, με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και εναέρια μέσα που δεν σταματούν τις ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία.

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