Φωτιά στη Σητεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώθηκαν 6 οικισμοί – Βίντεο από την πύρινη καταστροφή

Εξαιρετικά δύσκολη αποδείχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της τεράστιας φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή (20.09.2026) στο Λασίθι και συγκεκριμένα κοντά στη Σητεία. Η Πολιτική Προστασία δεν σταμάτησε να στέλνει μηνύματα μέσω του 112 για εκκένωση περιοχών ενώ οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνος, στη Σητεία και πλέον φαίνεται πως είναι σε ύφεση. Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη να την περιορίσουν έγκαιρα, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Το μέτωπο έφτασε να καίει σε ακτίνα 2 χλμ.

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Η φωτιά αρχικά ξεκίνησε να κινείται προς την πλευρά του Καρυδίου με αποτέλεσμα να σταλεί το πρώτο 112 για εκκένωση.

Ενεργοποίηση Πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ζάκρος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ξερόκαμπο



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Ακολουθήσαν οι εκκενώσεις ακόμα 5 περιοχών: Ζάκρος, Κελλάρια, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κλησίδι.