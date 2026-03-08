Θεσπρωτία: Βίντεο από την στιγμή του σεισμού των 5,3 Ρίχτερ – Ο λόγος που έγινε τόσο αισθητός, ζημιές σε σπίτια

Από την αίσθηση ενός ισχυρού σεισμού ξύπνησαν οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας και των γύρω περιοχών τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03.2026).

Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος.

Βίντεο από την στιγμή του σεισμού δείχνει τη σφοδρότητα με την οποία χτυπά ο Εγκέλαδος στην περιοχή.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε μάλιστα γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές στον δομημένο ιστό, ωστόσο τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι κατοικίες που έχουν παρουσιάσει ακόμη και μικρές φθορές δεν πρέπει να κατοικούνται πριν προηγηθεί έλεγχος από μηχανικό.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας την παραμονή κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα κατολισθήσεων.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε.

Οσον αφορά στις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Ζημιές σε σπίτι στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας

Ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν καταγραφεί στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του thespro.gr, σε δύο κατοικίες έχουν διαπιστωθεί σοβαρότερες ζημιές, ενώ μικρότερες ρωγμές έχουν εμφανιστεί και σε άλλα δύο σπίτια του χωριού.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου, προκειμένου να γίνει η πρώτη καταγραφή της κατάστασης, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.

Την ίδια ώρα, μικρής έκτασης κατολισθήσεις με χώματα και βράχια σημειώθηκαν στην Παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, στην περιοχή της Πλακωτής. Μηχανήματα έργου βρίσκονται ήδη στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού για την απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα.

Παρόμοιο περιστατικό καταγράφηκε και στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς. Ωστόσο, παρά τις μικρές καταπτώσεις χωμάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά.