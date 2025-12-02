Θεσσαλονίκη: 20 μήνες φυλάκιση σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Νέα καταδίκη στην υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα: στη Θεσσαλονίκη, 26χρονος – ήδη ένοχος για τη δολοφονία του νεαρού Άλκη Καμπανού τον Φεβρουάριο του 2022 – καταδικάστηκε την Τρίτη (02.12.2025) σε 20 μήνες φυλάκιση για τη λειτουργία χωρίς άδεια συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει επικίνδυνα αντικείμενα σε έφοδο λίγες ώρες μετά το φονικό.

Απολογούμενος στη Θεσσαλονίκη, ο 26χρονος καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού υποστήριξε πως «αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω» δεν θα είχε ποτέ εμπλακεί με τη συγκεκριμένη λέσχη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος του χώρου, λέγοντας πως τα κλειδιά που βρέθηκαν στην κατοχή του «ήταν πάνω σε ένα τραπέζι». Παραδέχθηκε πάντως ότι επισκεπτόταν συχνά τον σύνδεσμο για να παρακολουθεί αγώνες, χωρίς όμως να είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον έκρινε ένοχο για λειτουργία συνδέσμου χωρίς άδεια, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, κατοχή κροτίδων, παράνομη οπλοκατοχή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι δικαστές του αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, μειώνοντας την πρωτόδικη ποινή άνω των τεσσάρων ετών. Η νέα ποινή επιβλήθηκε με τριετή αναστολή.

Απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο – που εκτίει ήδη πολυετή κάθειρξη για τη δολοφονία του Άλκη – η πρόεδρος του δικαστηρίου απηύθυνε αυστηρή προτροπή: «Ένα παιδί δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… Και μόνο που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω».