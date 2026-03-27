Θεσσαλονίκη: 23χρονος κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε 13χρονες για να τις βιάζει

Ένας 23χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά και βίαζε 3 ανήλικες ηλικίας περίπου 13 και 14 ετών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 23χρονος με ξένη υπηκοότητα. Σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο χρόνο τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, δύο 13χρονες και μία 14χρονη, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Στις αρχές Ιανουαρίου αστυνομικοί με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.