Θεσσαλονίκη: 26χρονος τράκαρε με αυτοκίνητο και χτύπησε αστυνομικό – Προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

Ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα όταν η αστυνομία τον πλησίασε για έλεγχο με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Σε τροχαίο και σύλληψη ενός άνδρα οδήγησε ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη όταν 26χρονος προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία όταν τον πλησίασε για έλεγχο.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (27/2/2026) στη Θεσσαλονίκη. Ο 26χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα στον Εύοσμο και προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να πέσει πάνω σε επιβατικό αυτοκίνητο, προκαλώντας το τροχαίο.

Κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να χτυπήσει έναν από αυτούς.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για κλοπές. Ο δράστης, κατόπιν αδιαθεσίας, διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο νεαρός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εκκρεμή καταδικαστική απόφαση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ελλάδα
