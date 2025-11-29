Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 32χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό που προσπάθησε να τον ελέγξει

Ο δράστης συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος
Αστυνομικός
Αστυνομικός / ΕUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Για επίθεση σε βάρος αστυνομικού συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη (29.11.2025). Ο συλληφθείς τραυμάτισε τον άνδρα της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 32χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την επίθεση στον αστυνομικό, κατηγορείται «για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

«Ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κατηγορούμενος «αντιστάθηκε σθεναρά», με αποτέλεσμα «να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως απαραίτητη βία για να τον ακινητοποιήσουν».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

