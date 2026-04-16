Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε – Άγνωστο πώς έγινε η τραγωδία

Θρήνος στην Θεσσαλονίκη από τον θάνατο ενός 33χρονου μετά από την πτώση του από ταράτσα πολυκατοικίας.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης (16.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν -για άγνωστο λόγο- ο 33χρονος ανέβηκε στην ταράτσα και βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η πτώση του έγινε αντιληπτή όταν περαστικός βρήκε τον άνδρα σε λίμνη αίματος, να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

