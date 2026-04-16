Θεσσαλονίκη: 33χρονος έπεσε από ταράτσα και σκοτώθηκε – Άγνωστο πώς έγινε η τραγωδία

Η σορός του βρέθηκε από περαστικό μέσα σε λίμνη αίματος στο πεζοδρόμιο
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Θρήνος στην Θεσσαλονίκη από τον θάνατο ενός 33χρονου μετά από την πτώση του από ταράτσα πολυκατοικίας.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης (16.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όταν -για άγνωστο λόγο- ο 33χρονος ανέβηκε στην ταράτσα και βρέθηκε στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η πτώση του έγινε αντιληπτή όταν περαστικός βρήκε τον άνδρα σε λίμνη αίματος, να κείτεται στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Πληροφορίες από thestival.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
168
106
101
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Την βλέπουμε στον ουρανό, αλλά δεν τη ζούμε στην επιφάνεια» - Η εξήγηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη
Η σκόνη αιωρείται ψηλά, δημιουργώντας μια ελαφρά θόλωση του ουρανού, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στο επίπεδο όπου ζούμε και αναπνέουμε
Λασποβροχή
Newsit logo
Newsit logo