Αλεξανδρούπολη: Χαλάζι και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την περιοχή – Ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών

Μετά το κύμα καύσωνα που έπληξε την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, ισχυροί άνεμοι, χαλάζι και βροχές εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές την Τετάρτη (22.07.2026) προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η Αλεξανδρούπολη με τον Αγροτικό Σύλλογο να διαμαρτύρεται για εκτεταμένες ζημιές σε στρέμματα καλλιεργειών.

Τα έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Φερών Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος στην ανάρτησή του στο Facebook οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με το ξαφνικό και σφοδρό χαλάζι έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.

Σημειώνεται πως από το νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Έβρου μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η πρόκληση σημαντικών ζημιών.