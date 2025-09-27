Θεσσαλονίκη: 37χρονος οδηγός πήρε «σβάρνα» 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Αρνήθηκε το αλκοτέστ

Ένας απρόσεκτος και πιθανότατα μεθυσμένος 37χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στις Συκιές Θεσσαλονίκης και έπεσε πάνω σε 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/9/2025) καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, κατά τις 21:30 οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε στη Θεσσαλονίκη, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Οι κάτοικοι είδαν το περιστατικό απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο και ήταν αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία.

Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος μέσα στα αυτοκίνητα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο 37χρονος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.