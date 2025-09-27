Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 37χρονος οδηγός πήρε «σβάρνα» 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Αρνήθηκε το αλκοτέστ

Ο ίδιος προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματίας
Άνδρας με χειροπέδες
Άνδρας με χειροπέδες / Φωτογραφία αρχείου

Ένας απρόσεκτος και πιθανότατα μεθυσμένος 37χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στις Συκιές Θεσσαλονίκης και έπεσε πάνω σε 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/9/2025) καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, κατά τις 21:30 οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε στη Θεσσαλονίκη, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Οι κάτοικοι είδαν το περιστατικό απεγκλώβισαν τον οδηγό από το αυτοκίνητο και ήταν αυτοί που κάλεσαν την αστυνομία.

Ευτυχώς δεν ήταν κανένας άνθρωπος μέσα στα αυτοκίνητα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο 37χρονος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Με συμπτώματα μηνιγγίτιδας νοσηλεύεται 60χρονος
Πρόκειται για εγχώριο κρούσμα καθώς ο 60χρονος δεν είχε ταξιδέψει - Ενεργοποιήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή
Κουνούπι
«Έρχεται κλιμάκιο ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών» λέει η Μαρία Καρυστιανού
Η ίδια αναφέρει πως «τρέμουν την αλήθεια που είναι θαμμένη με τα παιδιά μας» - Καρυστιανού, Ρούτσι και Τηλκερίδης κατέθεσαν αίτημα στον ΟΗΕ για εκταφή των παιδιών τους
Η Μαρία Καρυστιανού 69
Εξαρθρώθηκε σπείρα με έναν τόνο κάνναβης και βαρύ οπλισμό – Στα 8.000.000 ευρώ υπολογίζεται η λεία της
Η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία ενώ εκτός από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν πιστόλια, ένα τουφέκι ενώ βρέθηκαν συνολικά 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και πλήρως εξοπλισμένη φυτεία
Η κάνναβη που βρέθηκε στην κατοχή της σπείρας 4
