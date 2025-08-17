Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: 39χρονος λήστευε νεαρούς με την απειλή μαχαιριού

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν και λίγη ώρα μετά συνελήφθη
Στόχο του τουλάχιστον 2 νεαρούς, είχε βάλει ένας 39χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης με μαχαίρι ώστε να βρει πιθανά θύματα για να τα ληστέψει.

Αρχικά ο 39χρονος, κρατώντας πάντα το μαχαίρι, προσπάθησε να κλέψει τα προσωπικά αντικείμενα ενός 18χρονου, τη στιγμή που περπατούσε σε κάποια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Το θύμα κατάφερε να τον απωθήσει και να τραπεί σε φυγή.

Λίγο αργότερα, ο 39χρονος έκλεψε από έναν 21χρονο ένα πακέτο τσιγάρα, τα προσωπικά αντικείμενά του και 20 ευρώ.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν και λίγη ώρα μετά συνελήφθη.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν επιστράφηκαν στο θύμα.
 
Ο 39χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

