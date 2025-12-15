Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπάθησε να στραγγαλίσει την 34χρονη σύντροφό του – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Σοκ στη Θεσσαλονίκη. Μία 34χρονη κατήγγειλε πως πήγε να την πνίξει με κορδόνι ο 44χρονος σύντροφός της, ενώ ο δράστης ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της, που έσπευσε να βοηθήσει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας κινήθηκε επιθετικά εναντίον της 34χρονης Ουκρανής συντρόφου του μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και ότι φέρεται να της έσφιξε ένα κορδόνι από φόρμα γύρω από τον λαιμό. Στη συνέχεια επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τον 14χρονο γιο της, ο οποίος προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν τον 44χρονο στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.