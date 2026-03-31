Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 45χρονη οδηγός σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Λαγκαδά

Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ΕΛΑΣ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Μία 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Τρίτης (31.03.2026) στον επαρχιακό δρόμο Κολχικού – Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου, στον Λαγκαδά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας.

Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος με 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo