Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 67χρονος μπήκε σε τράπεζα με σφυρί – Συνελήφθη για οπλοκατοχή

Εξετάζεται κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό καθώς και η ψυχική υγεία του 67χρονου
Κλήθηκε η αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη
Κλήθηκε η αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη
Άγγελος Λαμπίδης

Μετά το περιστατικό με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κολωνού και στο Πρωτοδικείο άλλο ένα ακόμη περιστατικό σε υπηρεσία ήρθε να προστεθεί. Το τελευταίο περιστατικό επίθεσης συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος μπήκε σε τράπεζα και απειλούσε με σφυρί τους υπαλλήλους.

Το σοκαριστικό συμβάν της επίθεσης με το σφυρί έγινε το πρωί, γύρω τις 11:30, της Δευτέρας (04.05.2026) σε τράπεζα στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.

Κλήθηκε η αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη.

Εξετάζεται κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό καθώς και η ψυχική υγεία του 67χρονου.

Οι υπάλληλοι δεν προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του γιατί, όπως κατέθεσαν στις αρχές, δεν αισθάνθηκαν απειλή ωστόσο συνελήφθη για οπλοφορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
55
48
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στα 2,10 η αμόλυβδη, η επιδότηση κρατάει «χαμηλά» το πετρέλαιο - «Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν» λένε οι πρατηριούχοι
Οι τιμές στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Πάτρας - Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ σοβαρό πλήγμα
Καύσιμα: Στα 2,10 η αμόλυβδη, η επιδότηση κρατάει «χαμηλά» το πετρέλαιο – «Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν» λένε οι πρατηριούχοι
Λαύριο: 17χρονη μαζί με τον 14χρονο αδερφό της δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων και τις ανέβαζαν στο ίντερνετ
Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα δύο αδέρφια μετά από δύο καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών που είδαν επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες τους σε λογαριασμούς Instagram
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS
Η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση κατά της επιστροφής της Παρασκευής Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Βαγιάνος μιλά για «έκπληξη» και «εύλογο προβληματισμό», από την κίνηση της ΑΑΔΕ, που περιλαμβάνει πλέον και τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την αποκατάσταση της εργασιακής θέσης της κ. Τυχεροπούλου
H Παναγιώτα Τυχεροπούλου 15
Newsit logo
Newsit logo