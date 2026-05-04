Θεσσαλονίκη: 67χρονος μπήκε σε τράπεζα με σφυρί – Συνελήφθη για οπλοκατοχή

Μετά το περιστατικό με τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κολωνού και στο Πρωτοδικείο άλλο ένα ακόμη περιστατικό σε υπηρεσία ήρθε να προστεθεί. Το τελευταίο περιστατικό επίθεσης συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 67χρονος μπήκε σε τράπεζα και απειλούσε με σφυρί τους υπαλλήλους.

Το σοκαριστικό συμβάν της επίθεσης με το σφυρί έγινε το πρωί, γύρω τις 11:30, της Δευτέρας (04.05.2026) σε τράπεζα στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε ζήτημα το οποίο αφορούσε τη σύνταξή του.

Κλήθηκε η αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη.

Εξετάζεται κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό καθώς και η ψυχική υγεία του 67χρονου.

Οι υπάλληλοι δεν προχώρησαν σε μήνυση εναντίον του γιατί, όπως κατέθεσαν στις αρχές, δεν αισθάνθηκαν απειλή ωστόσο συνελήφθη για οπλοφορία.