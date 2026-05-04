Ελλάδα

Ίλιον: Οι επιβάτες του λεωφορείου το εγκαταλείπουν λίγο πριν λαμπαδιάσει – Βίντεο – ντοκουμέντο

Καρέ - καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο όλα όσα έγιναν το πρωί στο Ίλιον
Κλαούντιο Σούμπασι

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στο Ίλιον, όταν το λεωφορείο Β12 που εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Η αντίδραση του οδηγού ήταν άμεση και όπως αποδείχθηκε καθοριστική για την ακεραιότητα των επιβατών.

Το περιστατικό έγινε στις 6:55 το πρωί, όταν το λεωφορείο της γραμμής Β12 ακινητοποιήθηκε επί της οδού Φυλής. Όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε δυσλειτουργία στο όχημα προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Οι περίπου 15 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ψυχραιμία και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το σημείο, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε φωτιά η οποία εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Στο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφονται οι στιγμές της ασφαλούς απομάκρυνσης των επιβατών, αλλά και η εξέλιξη του περιστατικού με το λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

