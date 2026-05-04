Ελλάδα

Ηράκλειο: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στον πορτιέρη του μπαρ

Από το περιβάλλον του 57χρονου, υποστηρίζεται ότι δεν ήταν αυτός που έριξε «πόρτα» στους νεαρούς, αλλά ένας συνάδελφός του
Η στιγμή που προσπαθούν να χτυπήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη στο Ηράκλειο
Η στιγμή που προσπαθούν να χτυπήσουν με το αυτοκίνητο τον πορτιέρη στο Ηράκλειο / cretalivenews

Το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026) τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε πορτιέρη μπαρ στο Ηράκλειο, όταν αυτός δεν τους άφησε να μπουν μέσα. Οι νεαροί του επιτέθηκαν με όπλο και τον τραυμάτισαν. Επίσης, βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο των δραστών να προσπαθεί να χτυπήσει τον 57χρονο πορτιέρη.

Το βίντεο δείχνει το λευκό αυτοκίνητο των όπου επέβαιναν τα δυο αδέρφια και ο ανήλικος φίλος τους να προσπαθούν να χτυπήσουν τον πορτιέρη του μπαρ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

Ο 57χρονος για περίπου 10 ήμερες θα πρέπει να βρίσκεται σε ακινησία στο σπίτι του, όπως τον συμβούλευαν οι γιατροί.

Από την αστυνομία ελήφθη DNA προκείμενου να γίνει ταυτοποίηση με το αίμα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο ενώ θα δώσει και συμπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση.

Επίσης από το περιβάλλον του 57χρονου, υποστηρίζεται ότι δεν ήταν αυτός που έριξε «πόρτα» στους νεαρούς, αλλά ένας συνάδελφός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
55
48
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στα 2,10 η αμόλυβδη, η επιδότηση κρατάει «χαμηλά» το πετρέλαιο - «Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν» λένε οι πρατηριούχοι
Οι τιμές στα πρατήρια της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Πάτρας - Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ σοβαρό πλήγμα
Καύσιμα: Στα 2,10 η αμόλυβδη, η επιδότηση κρατάει «χαμηλά» το πετρέλαιο – «Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν» λένε οι πρατηριούχοι
Λαύριο: 17χρονη μαζί με τον 14χρονο αδερφό της δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων και τις ανέβαζαν στο ίντερνετ
Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα δύο αδέρφια μετά από δύο καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών που είδαν επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες τους σε λογαριασμούς Instagram
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS
Η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση κατά της επιστροφής της Παρασκευής Τυχεροπούλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Βαγιάνος μιλά για «έκπληξη» και «εύλογο προβληματισμό», από την κίνηση της ΑΑΔΕ, που περιλαμβάνει πλέον και τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά την αποκατάσταση της εργασιακής θέσης της κ. Τυχεροπούλου
H Παναγιώτα Τυχεροπούλου 15
Newsit logo
Newsit logo