Ηράκλειο: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στον πορτιέρη του μπαρ

Το βράδυ της Παρασκευής (01.05.2026) τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε πορτιέρη μπαρ στο Ηράκλειο, όταν αυτός δεν τους άφησε να μπουν μέσα. Οι νεαροί του επιτέθηκαν με όπλο και τον τραυμάτισαν. Επίσης, βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο των δραστών να προσπαθεί να χτυπήσει τον 57χρονο πορτιέρη.

Το βίντεο δείχνει το λευκό αυτοκίνητο των όπου επέβαιναν τα δυο αδέρφια και ο ανήλικος φίλος τους να προσπαθούν να χτυπήσουν τον πορτιέρη του μπαρ στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το Cretalive.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 57χρονος για περίπου 10 ήμερες θα πρέπει να βρίσκεται σε ακινησία στο σπίτι του, όπως τον συμβούλευαν οι γιατροί.

Από την αστυνομία ελήφθη DNA προκείμενου να γίνει ταυτοποίηση με το αίμα στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο ενώ θα δώσει και συμπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση.

Επίσης από το περιβάλλον του 57χρονου, υποστηρίζεται ότι δεν ήταν αυτός που έριξε «πόρτα» στους νεαρούς, αλλά ένας συνάδελφός του.