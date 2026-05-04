Γιάννης Κολοτούρας: Ποιος ήταν ο συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione που πέθανε από καρκίνο

Ο Γιάννης Κολοτούρας δε βρίσκεται πλέον στη ζωή και η απώλεια του έχει βυθίσει στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ήταν ο γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης της Zeus+Dione, του ελληνικού οίκου μόδας που ίδρυσαν η Δήμητρα Κολοτούρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν η «ψυχή» της Zeus+Dione και βρισκόταν πάντα κοντά στην ομάδα του. Ο θάνατός του που έγινε γνωστός το Σάββατο (02.05.2026) συγκλόνισε όχι μόνο τους εργαζόμενους στην εταιρεία του αλλά και όλους τους δικούς του ανθρώπους. Μάλιστα, δεν ήταν λίγα τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που αναφέρθηκαν δημοσίως στον θάνατό του.

H είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω της εταιρείας που αγάπησε. «Καλό ταξίδι Γιάννη μας», έγραφε λακωνικά η ανάρτηση της Zeus+Dione.

Παράλληλα, η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα, δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα για την αγάπη που είχε ο Γιάννης Κολοτούρας για τη Σύρο.

«Ο Γιάννης αγάπησε βαθιά τη Σύρο, τη θάλασσα και την τέχνη της ξυλοναυπηγικής. Αντί στεφάνου, στη μνήμη του, σας καλούμε να στηρίξετε το έργο «Ναυτικές τέχνες των Κυκλάδων: maritimetrades.archipelagonetwork.org.

Μας παρηγορεί να γνωρίζουμε πως η γνώση και η παράδοση που τόσο τον συγκινούσαν θα συνεχίσουν να ζουν και να περνούν στις επόμενες γενιές – όπως θα το ήθελε κι εκείνος», έγραφε η ανάρτηση της Δήμητρας Κολοτούρα, αναφέροντας και τον σχετικό αριθμό λογαριασμού του οργανισμού.

Μάλιστα, ανάμεσα στους ανθρώπους που του είπαν δημοσίως «αντίο» ήταν και η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA, Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία τον χαρακτήρισε ως έναν «υπέροχο άνθρωπο».

«Ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά», ανέφερε η ανάρτησή της.

Σε ανάρτηση που έκανε η αδερφή του Γιάννη Κολοτούρα, το απόγευμα της Κυριακής (3/5/26) ζητάει από τους φίλους του, αντί στεφάνων να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη δωρεά.

Για τον θάνατό του μίλησε δημοσίως μέσω των social media και η καταξιωμένη φωτογράφος, Ολυμπία Κρασαγάκη.

«”Μια αστραπή η ζωή μας … μα προλαβαίνουμε”. Και πρόλαβε αρκετά και σημαντικά ο Γιάννης μας. Στις δυσκολίες μου με αποκαλούσε Superwoman αλλά εκείνος ήταν ο Superman που δυστυχώς πέταξε πιο ψηλά από ότι θέλαμε», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ο Γιάννης Κολοτούρας και η εταιρεία Zeus+Dione

Ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν πολύτιμο μέλος για την εταιρεία Zeus+Dione, καθώς ήταν ο συνιδιοκτήτhς και ο γενικός διευθυντής του brand. Ήταν πάντα εκεί στις επιτυχίες αλλά και στις δυσκολίες.

Ο γνωστός οίκος μόδας ιδρύθηκε από τη Δήμητρα Κολοτούρα και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη το 2013 και σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της εταιρίας, η επιχείρηση πήρε το όνομά της από τους γονείς της αρχαίας Ελληνίδας θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της αιώνιας νεότητας, η μάρκα χαρακτηρίζεται από μια μοναδική ερμηνεία του μύθου και της παράδοσης. Ενώ διάφορες πτυχές του αρχαίου πολιτισμού επηρεάζουν το σχεδιασμό κάθε νέας συλλογής, το ελληνικό γράμμα, Δέλτα Δ, είναι ο κυρίαρχος τόνος της μάρκας, παραπέμποντας στην πνευματικότητα, την αρμονία και τη δημιουργικότητα. Πέρα από τον συμβολισμό, οι συλλογές lifestyle της Zeus+Dione επηρεάζονται από τις μινιμαλιστικές δομές, τη γεωμετρία και την ακρίβεια, στοιχεία που κυριαρχούν στην κλασική ελληνική αρχιτεκτονική και σχεδιασμό. Η έμπνευση που αντλείται από τα δωρικά στοιχεία είναι οι καθαρές γραμμές, διακοσμημένες με περίπλοκες λεπτομέρειες και τα κομψά μοτίβα που πηγάζουν από γεωμετρικά σχήματα. Η Zeus+Dione γεννήθηκε από το πάθος να αναβιώσει και να επαναπροσδιορίσει την τοπική τέχνη των τεχνιτών σε όλη την Ελλάδα, παράγοντας κομμάτια που ξεπερνούν την παράδοση, την εξαιρετική ποιότητα και τη μόδα. Κάθε κομμάτι είναι καινοτόμο, αλλά και κλασικό, σύγχρονο αλλά και διαχρονικό, ενσαρκώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής που απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι σπάνιο.

Σημειώνεται ότι τo 2020 η Μαρέβα Γκραμπόφκσι – Μητσοτάκη αποχώρησε από την εταιρεία, πουλώντας τις μετοχές της.

«Η Μαρέβα, η συνέταιρός μου και φίλη μου, εκδιώχθηκε πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχουμε παρατηρήσει τα ιστορικά τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι άδικο, γιατί μια γυναίκα ενός πολιτικού να μη μπορεί να έχει καριέρα, να μη μπορεί να δράσει επιχειρηματικά; Μετά από ένα σημείο δημιούργησε δυσκολίες και ήταν αναπόφευκτο να αποχωρήσει και να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Δεν λείπει η ψυχή της από εδώ», είχε δηλώσει η Δήμητρα Κολοτούρα για την απόφαση της συζύγου του Έλληνα πρωθυπουργού.

Η μάχη με τον καρκίνο και η οικογένεια

Όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες, ο Γιάννης Κολοτούρας εδώ και λίγο καιρό έδινε μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, η οποία δυστυχώς αποδείχτηκε άνιση. Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.

Ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν παντρεμένος στο παρελθόν με τη Ναταλία Κατηφόρη, με την οποία απέκτησαν μία κόρη, τη Δανάη, στην οποία είχαν τεράστια αδυναμία. Μάλιστα, από τις σπάνιες φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στα social media με το πρόσωπό του, ήταν δίπλα του η μονάκριβη κόρη του.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν χωρισμένο, παρέμενε δεμένο και δίπλα στο παιδί του.