Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Τον έσωσαν αστυνομικοί

Τυχερός στάθηκε ένας ηλικιωμένος στη Θεσσαλονίκη που έπεσε στον Θερμαϊκό το μεσημέρι της Πέμπτης 28.08.2025.

Ο 85χρονος, έπεσε στον Θερμαϊκό λίγο μετά τις 13:00 κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βούτηξαν αμέσως στη θάλασσα και έσωσαν τον ηλικιωμένο, τον οποίο περισυνέλεξε σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο 85χρονος άνδρας είχε τις αισθήσεις του και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ