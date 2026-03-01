Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 38χρονης από τον σύντροφό της – Βρέθηκε ακινητοποιημένη και τραυματισμένη

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 34χρονο να συλλαμβάνεται καθώς επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το πρωί (28/2/2026), δέχτηκε κλήση από τη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια στο σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, μπήκαν άμεσα στο διαμέρισμα του 34χρονου και αντίκρισαν ένα αποκρουστικό θέαμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 34χρονος φαίνεται να είχε ακινητοποιήσει τη 38χρονη σύντροφό του, η οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένη, και η αστυνομία τον συνέλαβε.

Ο σύντροφος της φαίνεται να την είχε χτυπήσει με μπουνιές, κλωτσιές και ξύλα, ενώ την είχε χτυπήσει ακόμα και με πιρούνι. Οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα βρήκαν 2 σιδερένιες ράβδους, 1 ξύλινη ράβδο και το πιρούνι με το οποίο χτύπησε τη γυναίκα.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 34χρονος θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.