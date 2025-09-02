Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Συνελήφθη Βρετανός για επίθεση σε επιβάτη

Ένα αεροσκάφος το οποίο ταξίδευε από το Μάντσεστερ της Βρετανίας, προς την Αττάλεια την Τουρκία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» στην Αθήνα λόγω ενός… καυγά.

Το συμβάν σημειώθηκε χτες το βράδυ (01.09.2025), κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν ένας 35χρονος Βρετανός επιτέθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε έναν 41χρονο Τούρκο, με αποτέλεσμα να υπάρξει συναγερμός εντός της καμπίνας.

Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο Βρετανό, όπως μεταδίδει το thestival.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 23:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ο 41χρονος χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό ο οποίος βεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.