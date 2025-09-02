Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Συνελήφθη Βρετανός για επίθεση σε επιβάτη

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 23:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία
Αεροδρόμιο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Ένα αεροσκάφος το οποίο ταξίδευε από το Μάντσεστερ της Βρετανίας, προς την Αττάλεια την Τουρκία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» στην Αθήνα λόγω ενός… καυγά.

Το συμβάν σημειώθηκε χτες το βράδυ (01.09.2025), κατά τη διάρκεια πτήσης, όταν ένας 35χρονος Βρετανός επιτέθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σε έναν 41χρονο Τούρκο, με αποτέλεσμα να υπάρξει συναγερμός εντός της καμπίνας.

Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο Βρετανό, όπως μεταδίδει το thestival.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στις 23:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Ο 41χρονος χρειάστηκε να εξεταστεί από γιατρό ο οποίος βεβαίωσε πως ήταν σε θέση να ταξιδέψει.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ένας 14χρονος για τη φωτιά στον προαστιακό στην Πάτρα - Αναζητούνται 2 άτομα
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν - Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου
Φωτιά στην Πάτρα 2
Στις 12 το πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αφορά 500 ΑΦΜ που πήραν 20 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ, που θα ανακοινώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφορά 500 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 54
Οι 11 νέες υποθέσεις που ψάχνει η αστυνομία για τη μαφία της Κρήτης - Πώς οι 39 street dealers ξέπλεναν το μαύρο χρήμα από τα ναρκωτικά
Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών το νομιμοποιούσαν εντάσσοντάς το στη νόμιμη οικονομία καθώς ορισμένοι πελάτες πλήρωναν μέσω IRIS ενώ χρησιμοποιούσαν και νόμιμες επιχειρήσεις ως «πλυντήριο»
Εγκληματική οργάνωση 6
Newsit logo
Newsit logo