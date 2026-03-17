Θεσσαλονίκη: Ανατροπή αυτοκινήτου με έναν τραυματία

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης– Μουδανίων με έναν τραυματία όταν αυτοκίνητο αναποδογύρισε στο ρεύμα προς Μουδανιά, με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να τραυματιστεί ελαφρά.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (17.03.2026) όταν το αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανετράπη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανίων πριν τον κόμβο του Ρυσίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να ανατραπεί και ο οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά.

Για προληπτικούς λόγους ο οδηγός μεταφέρεται στο 424 Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος του, πέφτοντας αρχικά σε θάμνους και στη συνέχεια το αυτοκίνητο αναποδογύρισε.