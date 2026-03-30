Θεσσαλονίκη: Αναβολή πήρε η 77χρονη – Από ανακοπή ο θάνατος του ηλικιωμένου συζύγου της

Η 77χρονη στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
Λόγω απουσίας μαρτύρων αναβλήθηκε για αύριο, Τρίτη (31.03.2026) η δίκη της 77χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει συλληφθεί μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου συζύγου της στο σπίτι τους, στα Κουφάλια ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του.

Η ηλικιωμένη πρόκειται να δικαστεί στο Αυτόφωρο για παραβίαση περιοριστικών όρων, καθώς φέρεται να μην τήρησε την υποχρέωση να μην πλησιάζει τον 82χρονο σύζυγό της σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Η ίδια θέλησε να δικαστεί σήμερα αλλα της έδωσαν αναβολή. Ο πρόεδρος τη ρώτησε: «Για ποιο λόγο θέλετε να αφεθείτε ελεύθερη; και η 73χρονη απάντησε: «Θέλω να πάω σπίτι μου».

Η νεκροψία-νεκροτομή του 82χρονου έδειξε πως δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως έπαθε ανακοπή, έπεσε και πέθανε.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (28.03.2026), μέσα στο σπίτι του, ύστερα από κλήση γείτονα στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον βρήκαν πεσμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτιμάται ότι βρισκόταν εκεί για αρκετές ώρες χωρίς να του έχει παρασχεθεί βοήθεια. Η 77χρονη συνελήφθη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας, καθώς φέρεται να μην ειδοποίησε τις αρχές, παρότι ο σύζυγός της είχε καταρρεύσει από το μεσημέρι.

Οι κατηγορίες που της έχουν αποδοθεί της 77χρονης:

  • Παραβίαση περιοριστικού όρου για τη μη προσέγγιση του συζύγου στα 50 μέτρα. Για αυτό πήρε αναβολή για αύριο
  • Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχει εμπλοκή της στον θάνατο του συζύγου της. Δεν θα δικαστεί ακόμα αυτό μέχρι να τελειώσει η έρευνα

