Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από βράχια και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

«Ήταν πολύ δύσβατο σημείο, ήρθε λιμενικό σκάφος για να βοηθήσει», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος
Άγγελος Λαμπίδης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) έπειτα από πτώση άνδρα στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, τον οποίο ανέσυραν οι αρχές χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 58χρονος άνδρας ύστερα από πτώση του σε δύσβατο σημείο, ανασύρθηκε αναίσθητος και παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να μεταφερθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Στην επιχείρηση διάσωσης επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στο σημείο είχε σπεύσει και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ.

Παράλληλα στο σημείο βρέθηκαν και μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ, που βοήθησαν στον γρήγορο εντοπισμό του άνδρα.

Ο Χρήστος Ράμος, πρόεδρος εθελοντικές ομάδας ΟΦΚΑΘ είπε στο Newsit: Στις 19:50 η εθελοντική ομάδα του ΟΦΚΑΘ ειδοποιήθηκε απο συμπολίτη για πτώση άνδρα σε δύσβατη περιοχή σε βράχια στο Αγγελοχώρι. Η ομάδα έσπευσε αυτομάτως εκεί μαζί με την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική και ασθενοφόρα. Ήταν πολύ δύσβατο σημείο, ήρθε λιμενικό σκάφος για να βοηθήσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ΕΚΑΒ έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής στον 58χρονο. Περίπου στις 23:00 διακομίσθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απόπειρα ληστείας και επίθεση με καλάσνικοφ στην Αιτωλοακαρνανία - «Απείλησαν τη μητέρα μου “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”»
Τρεις άνδρες έστησαν καρτέρι σε οικογένεια, χτύπησαν τον πατέρα, απείλησαν και προσπάθησαν να δέσουν τη μητέρα και πυροβόλησαν με όπλο τον γιο
Αιτωλοακαρνανία
