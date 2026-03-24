Θεσσαλονίκη: Αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαία μεγάλης αξίας βρέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο

Έπειτα από έλεγχο σε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων με την σημαία της Πορτογαλίας καθώς και πληροφορίες από την Europol εντοπίστηκαν ρούχα, τσάντες, ρολόγια, υπολογιστές και
Δύο δέματα με αντικείμενα που είχαν δηλωθεί ως κλοπιμαία μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μέσω αξιοποίησης πληροφοριών από την Europol.

Τα αντικείμενα βρέθηκαν έπειτα από ελέγχους των αρχών, μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο σε πλοίο με σημαία της Πορτογαλίας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, 21 Μαρτίου. Το εμπορευματοκιβώτιο που είχε τα κλοπιμαία δεσμεύτηκε.

Τον έλεγχο διενήργησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν δύο δέματα, που περιείχαν περιείχαν συνολικά 1 φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, 12 ρολόγια χειρός, 8 γυναικείες τσάντες, 19 παντελόνια, 12 μπλούζες, 7 μπουφάν, 1 αθλητική ζακέτα, 1 ζευγάρι παπούτσια, 1 καπέλο, 5 αρώματα και 3 υφασμάτινες θήκες μεταφοράς.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν τα δηλωμένα κλοπιμαία μεγάλης αξίας.

Παράλληλα, ενημερώθηκε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Λεμεσού Κύπρου, για την εκκίνηση της διαδικασίας επιστροφής των κλοπιμαίων.

