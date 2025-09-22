Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο δείχνει η νεκροψία για την 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της – Πάλεψε πριν «σβήσει»

Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης στο διαμέρισμα της στη Θεσσαλονίκη, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που έγινε στη σορό της. Ο δράστης της δολοφονίας, ο αδελφός της, αφαίρεσε τη ζωή της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τυλίγοντας γύρω από το κεφάλι της μία σακούλα σούπερ μάρκετ.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας, παρά το γεγονός πως η 59χρονη έχασε γρήγορα τη ζωή της, και το ότι ήταν σε ευάλωτη κατάσταση λόγω του εγκεφαλικού που υπέστη (η δολοφονία έγινε μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες αφού είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο), προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του 50χρονου αδελφού της. Το θύμα πάλεψε σκληρά για να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Η σοκαριστική δολοφονία έγινε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στη οδό Αλεξανδρείας στη Θεσσαλονίκη. Ο 50χρονος αδερφός της είχε πάει να την πάρει από το νοσοκομείο και την συνόδευσε στο διαμέρισμα της. Λίγο μετά όμως αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του αίματός του, ισχυριζόμενος ότι θόλωσε καθώς κουράστηκε από μία συγκεκριμένη συμπεριφορά της.

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην σύζυγο του και φέρεται να της είπε ότι «η αδερφή μου δεν θα μας απασχολήσει άλλη φορά» και στην συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία όπου και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Πληροφορίες από thestival.gr