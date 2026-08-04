Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά

Οι 4 χελώνες βρέθηκαν σε αυλή σπιτιού, βαμμένες - Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα η λαδομπογιά
Χελώνες
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης άγριων ζώων καταγράφηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου διασώστες εντόπισαν τέσσερις χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Η ουσία θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία τους, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέλυφός τους.

Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολιτών για πέντε χελώνες που βρίσκονταν σε αυλή σπιτιού. Μέλη της Ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριων Ζώων έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες είχαν μεταφέρει τα ζώα από περιοχή που είχε πληγεί από πυρκαγιά, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τα προστάτευαν.

Οι διασώστες ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες ότι οι χελώνες είναι άγρια ζώα και πρέπει να ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, εξήγησαν ότι η παραμονή τους σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, καθώς ενδέχεται να μεταφέρουν βακτήρια, όπως η σαλμονέλα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την ενημέρωση του Δασαρχείου και την επανένταξη των πέντε χελωνών στη φύση, οι διασώστες εντόπισαν σε γειτονική αυλή ακόμη τέσσερις χελώνες, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, όπου δέχονται την απαραίτητη φροντίδα και καθαρίζονται από την τοξική ουσία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λαδομπογιά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή το κέλυφος της χελώνας είναι ζωντανός ιστός και όχι ένα άψυχο περίβλημα.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους υπεύθυνους για την κακοποίηση των ζώων.

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