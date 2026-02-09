Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ατελείωτη «χωματερή» ο Θερμαϊκός – Γέμισε με εκατοντάδες καλαμάκια και πλαστικές σακούλες

Σκάφη καθαρίζουν αδιάκοπα από το Σαββατοκύριακο την περιοχή
Σκουπίδια

Αποκρουστικές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με τον Θερμαϊκό να θυμίζει υγειονομική βόμβα έτοιμη να σκάσει. Η κεντρική παραλία της συμπρωτεύουσας έχει γεμίσει με σκουπίδια, όπως καλαμάκια, φελιζόλ και αμέτρητες σακούλες, για ακόμη μία φορά.

Τα σκουπίδια που γέμισαν τον Θερμαϊκό φαίνεται πως έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από τις πλημμύρες της Λάρισας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους με την συγκεκριμένη εικόνα καθώς η ρύπανση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι εμφανής από την προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής.

@maria__papp Παραλία Θεσσαλονίκης Χολέρα vibes #skg #greece ♬ original sound – GoldenCrown

Σκάφη καθαρίζουν αδιάκοπα από το Σαββατοκύριακο την περιοχή, καθώς και τα φουσκωμένα ποτάμια που εκβάλλουν στον Θερμαϊκό είναι επίσης γεμάτα σκουπίδια, κλαδιά, πλαστικά και άλλα.

Ελλάδα
