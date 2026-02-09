Θεσσαλονίκη: Ατελείωτη «χωματερή» ο Θερμαϊκός – Γέμισε με εκατοντάδες καλαμάκια και πλαστικές σακούλες

Αποκρουστικές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με τον Θερμαϊκό να θυμίζει υγειονομική βόμβα έτοιμη να σκάσει. Η κεντρική παραλία της συμπρωτεύουσας έχει γεμίσει με σκουπίδια, όπως καλαμάκια, φελιζόλ και αμέτρητες σακούλες, για ακόμη μία φορά.

Τα σκουπίδια που γέμισαν τον Θερμαϊκό φαίνεται πως έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από τις πλημμύρες της Λάρισας. Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους με την συγκεκριμένη εικόνα καθώς η ρύπανση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι εμφανής από την προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής.

Σκάφη καθαρίζουν αδιάκοπα από το Σαββατοκύριακο την περιοχή, καθώς και τα φουσκωμένα ποτάμια που εκβάλλουν στον Θερμαϊκό είναι επίσης γεμάτα σκουπίδια, κλαδιά, πλαστικά και άλλα.