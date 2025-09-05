Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τούμπαρε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού – Νεκρός 24χρονος, ένας σοβαρά τραυματίας

Το τροχαίο έγινε όταν 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε και σήμερα (05.09.20250 η άσφαλτος, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) στην Εγνατία Οδό, όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες και πέφτοντας πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε συγκεκριμένα στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, επί της Εγνατίας Οδού. Τότε, 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ένας άνδρας, μόλις 24 χρόνων να χάσει τη ζωή του ενώ ένας ακόμη 60 χρόνων να τραυματιστεί σοβαρά και να διακομιστεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Εξαιτίας του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μπλοκάρει και στο ρεύμα προς Καβάλα έχει σχηματιστεί ουρά.

@radiothessaloniki945 RThess.gr: Σοκαριστικό τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης #rthess #tiktokgreece #greektiktok #thessaloniki #θεσσαλονικη #news ♬ original sound – RThess.gr

Αυτοκίνητο

Όπως φαίνεται στα βίντεο και στις φωτογραφίες, στο ένα αυτοκίνητο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση ξηλώθηκε όλη η οροφή του. Το άλλο αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στην άσφαλτο ενώ από τα συντρίμμια του γέμισε ο δρόμος.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του θύματος και του τραυματία συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

