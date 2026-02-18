Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δεκάδες πτώσεις δέντρων από τους θυελλώδεις ανέμους – Ακυρώθηκαν πτήσεις στο «Μακεδονία»

Σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν ζημιές στα αυτοκίνητα - Κάδος σκουπιδιών «προσγειώθηκε» πάνω σε ΙΧ - Δείτε βίντεο
Θυελλώδεις άνεμοι σφυροκοπούν την Κεντρική Μακεδονία, με τη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η πυροσβεστική δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης (17.02.2026) δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων αλλά και για απομάκρυνση αντικειμένων που μπλόκαραν στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην οδό Καλού, μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, από την άλλη, κάδος σκουπιδιών «προσγειώθηκε» πάνω σε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές. Ωστόσο, οι άνεμοι που αγγίζουν τα 9 μποφόρ, «χτύπησαν» και άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην οδό Μοναστηρίου έκλεισε για λίγο η αριστερή λωρίδα καθώς ένας κάδος είχε μετακινηθεί από τους ισχυρούς βοριάδες μέσα στο δρόμο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απομακρύνει.

Λόγω των ανέμων, η θάλασσα στους Νέους Επιβάτες και στην Αγία Τριάδα βγήκε κυριολεκτικά στο οδόστρωμα, με το νερό να καλύπτει τον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική επενέβη συνολικά σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και σε 57 για απομάκρυνση αντικειμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

