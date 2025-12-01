Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες προσπάθησαν να μπουν σε σπίτι ηλικιωμένης και συνελήφθησαν – «Αν ήμουν μέσα μπορεί να με σκότωναν»

Δύο 35χρονοι επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι της 79χρονης, η οποία απουσίαζε, ανεβαίνοντας από ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας - Τους αντιλήφθηκε μια γειτόνισσα και κάλεσε την αστυνομία
Το σπίτι της 79χρονης
Άγγελος Λαμπίδης

Στιγμές τρόμου έζησε μια 79χρονη γυναίκα απο τους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, όταν, ενώ η ίδια απουσίαζε, δύο άνδρες επιχείρησαν να μπούν στο σπίτι της, περνώντας στην πολυκατοικία απο τη διπλανή ταράτσα. Η ηλικιωμένη γυναίκα περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Η 79χρονη γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της και βρισκόταν στην εκκλησία, όταν οι δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες εισέβαλαν στην πολυκατοικία της περνώντας από την ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας.

Είχαν καταφέρει να φτάσουν στην εξώπορτα του διαμερίσματος της ηλικιωμένης γυναίκας, όμως μία γειτόνισσα που αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις των επίδοξων διαρρηκτών ειδοποίησε την αστυνομία που κατέφτασε άμεσα στο σημείο και τους συνέλαβε.

Η 79χρονη γυναίκα μιλώντας στο newsit.gr περιγράφει όσα έγιναν:

«Εγώ είχα φύγει για την εκκλησία στις 07:05. Αυτοί στις 07:15 ήρθαν από τη διπλανή ταράτσα, στην οποία βρήκαν τρόπο και ανέβηκαν, και έφτασαν στο σπίτι μου. Μία γειτόνισσα μου τους είδε και ειδοποίησε την αστυνομία και ήρθαν αμέσως. Το έμαθε η γυναίκα που καθάριζε την εκκλησία και με ενημέρωσε να πάω στο σπίτι μου και μου έλεγε να μη φοβάμαι.

Όταν έφτασα η αστυνομία ήταν ήδη στο σπίτι μου και μου είπαν να μην αγγίξω τίποτα. Έκαναν και έλεγχο με φακούς. Ευτυχώς δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να μπούν μέσα. Στενοχωρέθηκα και τρόμαξα πολύ. Αν ήμουν μέσα και κατάφερναν να μπουν και αυτοί ποιος ξέρει τι θα γινόταν; Μπορεί και να με σκότωναν».

Θεσσαλονίκη
Η ταράτσα από την οποία πέρασαν οι διαρρήκτες

Οι δύο 35χρονοι άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία, στην προσπάθεια τους να διαφύγουν ανέβηκαν και πάλι στην ταράτσα, πέρασαν ξανά στην διπλανή πολυκατοικία και κατέβηκαν στον δρόμο όπου συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συνέδραμαν και περιπολούντες αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Η στιγμή που έφτασαν τα περιπολικά έξω από την πολυκατοικία προκειμένου να συλλάβουν τους δράστες:

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο που βρέθηκε στην εξώπορτα του διαμερίσματος της ηλικιωμένης, ενώ από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι σε βάρος ενός εκ των δύο συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή.

