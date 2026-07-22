Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος δύο 39χρονων που πέταξαν έπιπλα στο πεζοδρόμιο

Πέταξαν καναπέδες, έπιπλα και ντουλάπες στον δρόμο - Δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος
Τα έπιπλα που παράτησαν οι δύο 39χρονοι στο πεζοδρόμιο
Τα έπιπλα που παράτησαν οι δύο 39χρονοι στο πεζοδρόμιο / thesspost.gr
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Ένα «βουνό» από παλιά έπιπλα στο πεζοδρόμιο στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη, έφερε ποινικές διώξεις για δύο 39χρονους.

Οι δύο 39χρονοι, μετακομίζοντας από διαμέρισμα το οποίο μίσθωναν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης παράτησαν στο πεζοδρόμιο καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και σπασμένες ξύλινες κατασκευές.

Το περιστατικό καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Ύστερα από σχετική έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και καθιστώντας τον χώρο ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του.

thesspost.gr
thesspost.gr

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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