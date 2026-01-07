Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων από 50χρονο – Έδωσε ζωή σε 5 ασθενείς

Έγινε μεταμόσχευση καρδιάς, νεφρών, ήπατος και κερατοειδών
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δώρο ζωής σε 5 συνανθρώπους έκανε ένας 50χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, με τον θάνατό του. Αφότου επιβεβαιώθηκε ότι εκείνος έμεινε εγκεφαλικά νεκρός η οικογένεια του αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε χτες (6/1/2026) στη Θεσσαλονίκη με την βοήθεια ειδικών ιατρικών ομάδων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Αυτή η δωρεά οργάνων έδωσε ελπίδα σε πολλές οικογένειες οι οποίες αναζητούσαν ένα θαύμα για να σωθούν οι αγαπημένοι τους.

Τη λήψη της καρδιάς πραγματοποίησε ομάδα από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Τορίνο, ενώ η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος.

Οι κερατοειδείς ελήφθησαν από την ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Παπαγεωργίου. Ήδη, η καρδιά και τα νεφρά του 50χρονου μεταμοσχεύθηκαν επιτυχώς σε συμβατούς λήπτες, οι οποίοι βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ευχαριστεί για τη γενναία απόφαση της δωρεάς οργάνων, ενώ παράλληλα ευχαριστεί όλες τις ιατρικές ομάδες που συμμετείχαν στη διαδικασία, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του ΕΟΜ.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τη δωρεά ιστών και οργάνων, με στόχο την αύξηση των δοτών στη χώρα και τη διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών.

