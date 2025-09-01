Θεσσαλονίκη: Δύο 16χρονες κατανάλωσαν αλκοόλ και η μία μεταφέρθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

Τις ασθήσεις της από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχασε μια 16χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η μια 16χρονη μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη οινοπνεύματος (βότκα), με συνέπεια η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ’ όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών). Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.