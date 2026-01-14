Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Δυο άτομα εισέβαλαν σε ενεχυροδανειστήριο και έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ

Καθώς ο ένας ληστής έσκυψε να μαζέψει τα χρήματα, το πιστόλι που είχε μαζί του εκπυρσοκρότησε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός
Ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και συγκεκριμένα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δυο άτομα μπήκαν στο ενεχυροδανειστήριο στην Θεσσαλονίκη, φώναξαν ληστεία και στην συνέχεια έβαλαν μέσα σε μια τσάντα το ποσό των 30.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Μάλιστα καθώς ο ένας ληστής έσκυψε να μαζέψει τα χρήματα, το πιστόλι που είχε μαζί του εκπυρσοκρότησε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Ο ιδιοκτήτης του ενεχυροδανειστηρίου μέσα στον πανικό του δεν κατάλαβε την εθνικότητα των δραστών, ενώ εξετάζεται αν έξω από το κατάστημα του περίμεναν άλλα δυο άτομα.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Τις έρευνες διεξάγει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

