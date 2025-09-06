Θεσσαλονίκη: Δύο σακούλες με σπρέι σήμαναν συναγερμό στους σταθμούς «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» του μετρό

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) στην Θεσσαλονίκη, που θυμίζει «φρούριο» λόγω της ΔΕΘ, μετά από απειλή στο μετρό.

Όπως έγινε γνωστό, με εντολή της αστυνομίας, κατόπιν απειλής, διακόπηκε η λειτουργία των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» και η κυκλοφορία μεταξύ τους.

Οι σταθμοί άνοιξαν και πάλι, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση, αφού διαπιστώθηκε ότι η «απειλή» ήταν τελικά δύο σακούλες με σπρέι για γκράφιτι.

Ο συναγερμός έληξε και οι δύο σταθμοί τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.