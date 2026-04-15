Θεσσαλονίκη: Εκβίαζαν 19χρονο φίλο τους για να τους δώσει χρήματα – Προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό

Δύο άτομα ηλικίας 28 και 19 χρόνων, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για εκβιασμό και επίθεσης από έναν φίλο τους.

Η υπόθεση εκβιασμού αποκαλύφθηκε την Τρίτη (14.04.2026) στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο άνδρες εκβίαζαν τον φίλο τους να τους δώσει χρήματα με το πρόσχημα οφειλής και όταν ο 19χρονος αρνήθηκε, προσπάθησαν να του κλέψουν το κινητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν δεν τα κατάφεραν, στράφηκαν προς τα ρούχα του.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες εν τέλει του έκλεψαν την ζακέτα, τη στιγμή που ο 19χρονος προσπάθησε να τραπεί σε φυγή.

Αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.