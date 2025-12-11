Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του – «Νόμιζα πως ήταν νεκρό» είπε

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του σε αγροτική έκταση, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κατηγορούμενος έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του σκύλου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει στην Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε το περιστατικό χθες το πρωί (10/12/2025) και κάλεσε το Α.Τ. Θερμαικού.

Ο αστυνομικός που, χθες Τετάρτη 10/12/205, ήταν εκτός υπηρεσίας και έκανε βόλτα με τον σκύλο του στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε τις Αρχές. Αμέσως αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο που τους υπέδειξε, εντόπισαν τον ηλικιωμένο σκύλο και τον ξέθαψαν και τον παρέδωσαν ζωντανό σε φιλοζωική οργάνωση.

Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του 90χρονου.

Νέες πληροφορίες ενημερώνουν ότι το σκυλί είναι καλά στην υγεία του ενώ, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Προστασίας Αδέσποτων ζώων, Οδυσσέας Σαληκυριάκης, το ζώο μεταφέρθηκε σε συμβεβλημένο κτηνιατρείο. «Εξετάστηκε από κτηνίατρο και αναμένεται να μεταφερθεί σε καταφύγιο για φιλοξενία», διευκρίνισε.

Εις βάρος του 90χρονου είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, πράξη για την οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος στην ανακρίτρια, ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Νόμιζα πως ήταν νεκρό», είπε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικαλούμενος τον νομικό ισχυρισμό της πλάνης.

Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν… pic.twitter.com/7Qk72rIwQB — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 11, 2025

Ο Αστυνόμος Ά, διοικητής ΑΤ Κορδελιού Ευόσμου, σύνδεσμος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή του νόμου για τα ζώα συντροφιάς, Γεώργιος Παπαδόπουλος μιλάει στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν:

«Αρχικά ενημερώθηκε το Α.Τ. Θερμαικού διότι το συμβάν έλαβε χώρα σε περιοχή δικής του αρμοδιότητας. Το συμβάν αντιλήφθηκε συνάδελφος, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, κατά τη διενέργεια περιπάτου με το τετράποδο του. Κατευθείαν ειδοποίησε ο ίδιος την Υπηρεσία του Α.Τ. Θερμαικού και, προκειμένου να λειτουργήσουμε άμεσα για την μεταφορά του ζώου, επικοινώνησαν μαζί μου και μου ανέφεραν το περιστατικό για να δοθούν οι κατευθύνσεις για το πως πρέπει να λειτουργήσουμε αλλά και για το Άρθρο για το οποίο θα πρέπει να κατηγορηθεί ο όποιος υπαίτιος.

Οι διαδικασίες έγιναν τάχιστα, το ζώο ελευθερώθηκε και οδηγήθηκε με ευθύνη του διαδημοτικού συνδέσμου σε κτηνιατρική κλινική της περιοχής προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή το ζώο είναι καλά στην υγεία του και αναμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Ο συνάδελφος είδε το μισό σώμα του ζώου, το κεφάλι και λίγο από τον κορμό να εξέχουν από το έδαφος και το υπόλοιπο σώμα να είναι θαμμένο. Αμέσως αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει, ότι πιθανόν το ζώο να είναι τραυματισμένο. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ζώου δεν βρισκόταν στο σημείο».

«Από έρευνα της υπηρεσίας προέκυψε ότι το ζώο μπορεί να αποδοθεί στον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη γιατί στερείται ηλεκτρονικής ταυτότητας», καταλήγει.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Εις βάρος του επιβλήθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.