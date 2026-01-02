Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ένας 21χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στο Κορδελιό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» έχοντας τις αισθήσεις του
Ασθενοφόρο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Απίστευτη πτώση νεαρού άνδρα από οικοδομή, σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (02.01.2026) στο Κορδελιό στην Θεσσαλονίκη.

Κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, έπεσε ο άνδρας από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής στην περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι ο γεννημένος το 2005 άνδρας είχε τις αισθήσεις μετά την πτώση.

Αφότου τον σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά, τον μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και κινητή ιατρική μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες κι έναν ιατρό ΕΚΑΒ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
96
96
73
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση «Χάτσικο» στην Λαμία: Πέθανε ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει
Ο σκύλος ήταν επιθετικός με αποτέλεσμα να κληθεί στο σπίτι εκπαιδευτής και να τον ακινητοποιήσει, προκειμένου να μπουν οι αστυνομικοί μέσα και να εντοπίσουν τον νεκρό ιδιοκτήτη
Dangerous angry dog. Aggressive puppy dog border collie baring teeth fangs looking aggressive dangerous. Guardian growling scary dog ready for attack. Pet infected by rabies.
Ανοιχτά τα μπλόκα των αγροτών σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα και Νίκη - Από Σάββατο κλείνει η Περιμετρική Πατρών
Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ στην πόλη του Κιλκίς
Αγρότες στα μπλόκα 53
Newsit logo
Newsit logo