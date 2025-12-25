Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: «Επαγγελματικό» χτύπημα «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη στην τράπεζα – Ανέλαβε τις έρευνες το ελληνικό FBI

Οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχουν αρκετές ομοιότητες με την έκρηξη που είχε γίνει τον περασμένο Μάιο, και πάλι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και στην οποία είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη
Στους κύκλους γνωστών εγκληματιών αναζητούν τον ή τους δράστες που έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές.

Τις έρευνες για την έκρηξη έχει αναλάβει το ελληνικό FBI. Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής ερευνούν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή για να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών. Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολλά κοινά στοιχεία με την έκρηξη που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η 39χρονη.

Στην σημερινή έκρηξη, ανήμερα των Χριστουγέννων, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλά και στις εισόδους 3 πολυκατοικιών. Έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Οι αρχές αναζητούν στοιχεία και στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρθηκε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως αυτή η έκρηξη μοιάζει με την έκρηξη που είχε γίνει τον περασμένο Μάιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Αγίου Δημητρίου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή της μία 39χρονη γυναίκα.

Την ευθύνη εκείνου του χτυπήματος είχε αναλάβει έγκλειστος στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

